Pnrr, la giunta fa il punto dei cantieri

Dalla ricognizione dei progetti Pnrr effettuata dagli uffici comunali e deliberata dalla giunta Ciarpella, si ottiene un quadro dell’attuale situazione delle opere che hanno ottenuto il finanziamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza che dovranno essere ultimate entro il 2026. Tra queste, la somma più cospicua è quella per il secondo stralcio per la realizzazione delle scogliere emerse: il finanziamento è stato di 9,3,milioni di euro e, al 30 settembre (data di riferimento della ricognizione) erano stati pagati stati di avanzamento dei lavori per poco meno di 4milioni di euro. La posa in opera dei massi per le scogliere emerse ha ormai raggiunto il lungomare centro e nei giorni scorsi, dopo la pausa estiva, le chiatte sono tornate operative ed è ripresa la posa in opera dei massi a formare le scogliere a protezione del litorale elpidiense. Finanziamento corposo, poco più di 1,4milioni di euro, per l’intervento di rigenerazione urbana dell’area verde di via Einaudi e Villa Murri, oltre che per la mobilità sostenibile di interconnessione con le aree del mercato coperto e dell’ex Serafini: in questo caso, ad oggi risultano pagati 820mila euro del totale. E’ a poco più della metà del finanziamento erogato di 1 milione 340mila euro, la spesa finora sostenuta di 730mila euro, per l’intervento di demolizione e ricostruzione dell’asilo nido di via Milano per il quale, come noto, sono state anche apportate delle variazioni rispetto al progetto iniziale e i cui lavori stanno procedendo. Stessa situazione per il progetto legato ai percorsi di autonomia per persone con disabilità e ristrutturazione dell’ex casa del Pronto Soccorso, e che prevede la realizzazione di due gruppi appartamento di 8 utenti in totale: in questo caso il finanziamento era di circa 600mila euro e, al 30 settembre, risultano pagamenti per 270mila euro. Sempre restando nel campo del sociale, viaggia più lentamente, ma è pur vero che si tratta di un’operazione avviata più di recente, l’housing temporaneo, mirato a fornire un aiuto concreto per il reinserimento delle persone che si trovano in improvvisa in difficoltà: a fronte di un finanziamento di 330mila euro per arredi e attrezzature, sono state spese poche migliaia di euro (7mila). Sono stati più o meno portati a completamento, infine, altri finanziamenti destinati a innovazioni nella informatizzazione dei servizi comunali, funzionali ad un approccio sempre più telematico con l’ente. Marisa Colibazzi