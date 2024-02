Pnrr, tempistiche e procedure

L’ex assessore ai lavori pubblici, Lauro Salvatelli, da noi interpellato sulla procedura riguardante le opere finanziate con il Pnrr a lui nota in quanto da assessore seguiva anche i lavori di riqualificazione del lungomare finanziata con 4 milioni di euro dal Pnrr ci ha detto che la tempistica Pnrr , teoricamente molto

ferrea e assolutamente da rispettare pena la prdita

del finanziamento,

prevede per settembre 2024 l’esecuzione del 30%

dei lavori. Ma nelle località balneari come Porto San Giorgio da maggio a settembre, per 5

mesi, sono vietati cantieri aperti. Quindi a maggio, giugno, luglio, agosto e settembre non si lavora per cui il citato 30% scade il 30 aprile. Se così fosse andrebbe non bene per la riqualificazeone del lungomare e vi sarebbe non poco da correre, ma peggio srebbe per la ristrutturazione della casa dell’accoglienza sul viale delle Regioni

finanziata con un milione di euro dal Pnrr i cuui lavori sono in gravissimo ritardo.

S.S.