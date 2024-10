Poche sorprese alle elezioni provinciali. Il centrodestra prende otto seggi. Soltanto due per il centrosinistra

Le previsioni pre elettorali in vista del rinnovo del Consiglio provinciale di Fermo sono state rispettate. Il centrodestra con la lista ‘Provincia Inclusiva’ raccoglie 301 voti assoluti e 68.333 voti ponderati aggiudicandosi 8 seggi; mentre la lista di centrosinistra ‘Intesa per la Provincia’, porta a casa 82 voti assoluti e 22.040 voti ponderati che valgono due seggi. Queste significa che il nuovo Consiglio provinciale sarà composto dai consiglieri Endrio Ubaldi, sindaco di Montegranaro che risulta il più votato in assoluto con 10.839 voti ponderati; seguito da Giorgio Marcotulli, consigliere di Porto Sant’Elpidio con 8.581 voti ponderati; Giulia Vagnozzi, consigliere di Porto San Giorgio con 8.282, voti ponderati; Paolo Calcinaro, sindaco di Fermo con 7.611 voti ponderati; Eleonora Ferracuti, consigliere di Monte Urano con 7.107 voti ponderati; Adriano Bonifazi, consigliere di Francavilla d’Ete con 7.003 voti ponderati; Mariagrazia D’Angelo, consigliere di Pedaso con 6.017 e Massimo Tramannoni, consigliere di Fermo con 5.773 voti ponderati per la lista di maggioranza. A completare il Consiglio per la lista di centrosinistra Manolo Bagalini, consigliere di Fermo con 8.324 voti ponderati e Riccardo Strappa, consigliere di Montegranaro con 6.996 voti ponderati).

Come spesso accade al termine dello spoglio emergono dati che vanno esaminati sotto il profilo numerico e politico, la compagine di centrodestra ha dominato le elezioni provinciali, ma va anche detto che ha perso leggermente presa nei comuni con popolazione sotto i 3.000 abitanti. Altro dato da annoverare l’uscita dal Consiglio di Pisana Liberati, attuale vice sindaco di Falerone che all’interno della Provincia di Fermo, aveva ricoperto un ruolo importante e di riferimento specie nel settore della scuola, una perdita che lo stesso presidente della Provincia Michele Ortenzi, ha sottolineato. All’interno del centro destra riprende forza la Lega, mentre Fratelli d’Italia si è vista ridimensionare di un elemento nella figura proprio di Pisana Liberati. Alla vigilia delle votazioni il consigliere Manolo Bagalini, aveva annunciato la possibilità di due seggi, e due seggi sono quelli che sono andati al centrosinistra, da sottolineare per Bagalini il successo personale nella città di Fermo, dove ha raccolto più preferenze del suo sindaco. Il presidente della Provincia Michele Ortenzi, che resterà in carica fino a dicembre 2025, ha già annunciato che entro dieci giorni sarà convocato il nuovo Consiglio provinciale e nell’occasione saranno assegnati gli incarichi di vice presidente e le varie deleghe, frutto del confronto politico che si innescherà anche a seguito dei risultati raccolti.

Alessio Carassai