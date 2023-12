"Pochi fondi e troppi obblighi finanziari"

Si naviga a vista senza progetti e senza idee chiare, è questa l’analisi del consigliere comunale del Pd, Sandro Vallasciani, dei risultati portati al consiglio di fine anno: "L’amministrazione ha portato all’approvazione tre provvedimenti di carattere economico finanziario rilevanti, il primo è il consuntivo 2022 che si chiude con un risultato positivo di circa 13,5 milioni di euro ma di tutta questa ricchezza si potrà usare solo 400mila euro visti gli obblighi finanziari che impongono di vincolare risorse a contenziosi, crediti di dubbia esigibilità e anche eventuali perdite di società partecipate. Questo significa che c’è un problema di riscossioni all’interno della gestione finanziaria che impongono questo blocco di fondi importanti, aumenta di anno in anno e rende rigida la flessibilità finanziaria dell’ente". Il secondo provvedimento è una ulteriore variazione di bilancio all’ultimo, per circa 100 mila euro di maggiori risorse per Iva e altri obblighi di pagamenti, "proprio ai margini della possibilità di variazione, il che denota scarsità di fondi di capitoli di bilancio di partite che sono sempre ai minimi termini, c’è la riconcorsa a trovare nuove risorse". Dell’approvazione del bilancio di consuntivo Vallasciani spiega che si tratta in realtà di un ‘puro atto di fede’: "Mancano le stime reali di accertamento della spending review che impone tagli ai trasferimenti per noi anche fino a 300 mila euro, non ci sono stimati eventuali rincari energetici che potrebbero condizionare le spese del 2024, c’è un indebitamento di 6 milioni di euro nel 2024 buona parte del quale è legato alla cessazione di Solgas immobiliare che per gli aumenti recenti dei tassi di interessi dei mutui non riesce più a pagare le rate, allora il comune si accolla attivo e passivo della società, con oneri finanziari maggiori a carico dell’ente, con fitti attivi ma non sarà indolore per le casse comunali". Nel bilancio 2024 la spesa prevista è di circa 54 milioni ma con il rischio di aumenti in corso: "Come è successo in quello passato che da 52 milioni di spesa prevista siamo arrivati a 61, immaginiamo che si arriverà a 67 milioni. Bravi a fare un bilancio in tempo ma è solo virtuale perché le cifre sono tutte da riscrivere nel corso dell’anno con ennesime variazioni di bilancio".