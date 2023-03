"Pochi medici Altro schiaffo alla sanità"

La sanità fermana "resta ancora indietro". Lo sottolinea il consigliere regionale Pd Fabrizio Cesetti che spiega come l’ultimo ‘schiaffo’, "riguarda il concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 46 posti di dirigente medico per i pronto soccorso marchigiani. Di questi 46, infatti, solo due verranno destinati all’Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo. Si tratta di una distribuzione iniqua e fortemente discriminatoria, ma soprattutto illogica, se consideriamo che Fermo è l’unico territorio nelle Marche a vantare con l’ospedale Murri una struttura specialistica con caratteristiche di I livello e un solo pronto soccorso chiamato a rispondere alle esigenze di tutta la popolazione provinciale".