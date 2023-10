Podi e vittorie per il Team Red Racing di Grottazzolina. Super Taino Felici

Altri successi per il Team Red Racing di Fermo con anima a Grottazzolina, infatti sul tracciato ‘San Savino’ di Acquaviva Picena, ha partecipato all’ultima prova di Campionato regionale Marche Uisp, dove Taino Felici porta a casa il titolo di Campione regionale nella categoria Hobby Over 50, il quarto consecutivo. Mentre per la categoria Esperti Mx1 Daniele D’angelo dopo una buona qualifica e una caduta, ha portato a casa il secondo posto assoluto nel campionato. Nella Mx1 Hobby Nicola Bugiolacchi sale sul secondo gradino del podio di giornata e anche per lui dopo aver già vinto il Campionato italiano Uisp arriva la seconda posizione assoluta nel regionale. Sul crossodromo ‘Baglioni’ di Città di Castello, si è invece disputato il Trofeo delle Regioni Fmi Epoca ed individuale, Mirko Fiorentini già Campione italiano si è voluto cimentare ugualmente nell’individuale raccogliendo il secondo gradino del podio.