Podistica Servigliano Atleti contro il maltempo

Nonostante il fine settimana caratterizzato da pioggia battente e vento, gli atleti della Podistica Servigliano si sono fatti valere sui tracciati di Tolentino e San Benedetto del Tronto. A Tolentino in occasione del campionato regionale individuale Master dei 10.000 metri su pista, Mario Maurizi, con il tempo di 35’53’’, ha conquistato il 4° posto nella categoria Sm35. Presenza massiccia invece a San Benedetto del Tronto, dove si è disputata la mezza ‘Maratona dei Fiori’. Percorso completamente pianeggiante di 10 chilometri da ripetere due volte, che si è sviluppato sul lungomare rivierasco. Con il tempo di 1h24’46’’, Lorenzo Nardi ha fatto notare tutta la sua buona condizione in vista dei prossimi lunghi impegni che lo attendono in vista della 100 chilometri del Passatore. In ambito femminile, si conferma atleta di punta e sopratutto una certezza tra le parti alte della classifica, Michela Boniello, che chiude col tempo di 1h25’56". A seguirla, rientrata dopo un periodo di assenza, la sorella Adriana Boniello, la quale ha conquistato il 4° posto nella categoria Sm40 col tempo di 1h37’45’’.