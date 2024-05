Poesia e teatro per Di Marti

Per la chiusura dell’anno accademico dell’Uniforpe, Università per la formazione permanente 2023-2024 La Patria e il poeta di Giarmando Antonio Di Marti con Lectio Magistralis del prof Antonio D’Isidoro su ’La contemporaneità nella poesia di Giarmando Antonio Di Marti’, martedì alle 18 nella sala Max Salvadori della Società Operaia di Porto San Giorgio. L’iniziativa proseguirà alle 18 di giove al teatro comunale in cui l’attore-regista Vincenzo di Bonaventura interpreta la vicenda poetica "Nei giorni l’uomo".