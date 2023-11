Poesie e anche uno spettacolo per l’ex comandante dei vigili

Dall’inizio del 2022, non è più comandante della polizia locale di Montegranaro, essendo stata distaccata presso la Procura di Fermo per cui Fanny Ercolanoni (58 anni) la divisa non l’ha mai smessa, ma ha deciso di dedicare più tempo alle sue passioni, il canto e la scrittura poetica. Tempo che si è rivelato proficuo visto che è recente la pubblicazione di una sua monografia di 70 poesie ‘Tempo al tempo’ (Dantebus), disponibile in e-book e in cartaceo, distribuita da Feltrinelli Amazon Ibs. Ma anche la sua passione per il canto le ha portato risultati lusinghieri: col nome d’arte Fanny, ha dato voce alla poesia ‘Tempo al tempo’ (musica di Irene Dolzani e l’arrangiamento di Massimo Passon, entrambi di Udine), canzone con la quale è arrivata in finale al Tour Music Fest 2023 e il 1 dicembre si esibirà al Teatro Titano di San Marino, nella categoria Cantautori Over, davanti a una giuria qualificata presieduta dal Maestro Beppe Vessicchio e da Kara DioGuardi, produttrice discografica statunitense. Un traguardo raggiunto dopo aver superato le live audition del The European Music Contest, cui hanno partecipato oltre 20mila tra artisti e band provenienti da tutta Europa. Un sogno che ha portato Fanny alla finale "avendo convinto la giuria del suo talento artistico e della sua determinazione – è il giudizio della giuria - mostrando una capacità decisamente rara di saper giocare con la musica, la voce e il suono, qualità sicuramente utili per riconcorrere fino alla fine il sogno della vittoria". Per la Ercolanoni la conferma della eterogeneità dei suoi interessi che, in divisa o su uno scrittoio o sul palcoscenico, l’hanno sempre portata a traguardi importanti. Dal punto di vista professionale, va ricordato che è stata a lungo comandante della polizia locale di Montegranaro, che nel 2010 ha vinto un dottorato di ricerca in ‘Scienze Psicologiche all’Università di Macerata.

Marisa Colibazzi