Polemica sulla mostra: "Operazione politica"

Alle polemiche che hanno accolto la mostra fotografica ‘Il respiro della terra’ di Lorenzo Cicconi Massi e Christian Tasso (sarà inaugurata domenica, alla Limonaia di Villa Baruchello) la consigliera di minoranza, Annalinda Pasquali (Pd) aggiunge qualche altra incongruenza. "Secondo le parole della senatrice Elena Leonardi, nella presentazione avvenuta al Senaro, ‘la mostra presenta un pezzo delle Marche, nel solco della valorizzazione della nostra storia, uno dei vanti del Made in Italy per il quale il governo si spende quotidianamente’. Si parla di Made in Italy ma intanto, il 7 giugno è stata inviata una lettera-diffida dal Comune all’Unione Stilisti delle Marche per sgomberare la sede di Villa Baruchello. Unione che ha annovera professionisti del distretto calzaturiero che creano il Made in Marche e in Italy". Altra incongruenza: "Nel dispendioso progetto (122mila euro, ndr) della mostra fotografica, è stata esclusa la Fototeca provinciale che si occupa della raccolta fotografica destinata a documentare il patrimonio storico, artistico del territorio di cui parla la Leonardi anche se pare che, dopo il clamore mediatico, ci abbiano messo una pezza, contattandola.

Intanto, un’altra lettera diffida a sgomberare la sede di Villa Murri, è stata inviata dal Comune anche alla Petite Maison, centro indipendente di ricerca e divulgazione della cultura dell’immagine". Nessuna critica all’idea della mostra, né ai fotografi e benvengano iniziative culturali qualificate "ma, a pelle, questa mi sa più di operazione politica. Auspico che nella maggioranza perduri l’interesse per la fotografia e si riconfermino corposi investimenti per altre mostre, con voci realistiche di spesa, meglio se di respiro nazionale per richiamare turisti da fuori regione perché i city users fanno numero, ma non arricchiscono la città".

Mc