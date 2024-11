Polemiche contro la selezione del Tennacola:: "Poco trasparente, mancano criteri e tempi"

"Vedendo come è stata organizzata la pubblica selezione di personale da inserire nel proprio organico, la Tennacola Spa sta diventando un ‘poltronificio’ della destra, un luogo dove ricompensare i fedelissimi" l’affondo alla dirigenza della società in house per la fornitura idrica, partecipata da 27 Comuni, 14 del fermano (gli altri del maceratese), arriva da consiglieri comunali di Montegranaro, Chiara Croce, Stefany Ferrazzoli, Ediana Mancini, Riccardo Strappa, di Porto Sant’Elpidio, Annalinda Pasquali e Daniele Stacchietti, e di Montappone, Roberto Borboglini. Il problema? "La società ha avviato una procedura di selezione del personale poco trasparente che fa ravvisare il rischio di incarichi ad personam, mascherati sotto la veste di una pubblica selezione". Il riferimento è all’avviso pubblicato l’8 novembre per la selezione di vari profili professionali.

"Non sono specificati tempi e modalità di convocazione dei candidati, né come avverrà la selezione e i criteri di valutazione, né la composizione della Commissione esaminatrice, né i motivi di esclusione, né è garantito come saranno valutati e controllati i titoli richiesti" dicono i consiglieri, che hanno anche qualche dubbio "sulla scelta di procedere a questa forma di selezione". E’ consentita alle pubbliche amministrazioni per assunzioni a tempo determinato (in questo caso per 24 mesi) "ma non si garantisce l’imparzialità di un concorso per titoli e/o esami. Se serviva una procedura rapida, potevano attingere alle graduatorie di altre amministrazioni. Invece, hanno fatto una chiara scelta di procedere ad assunzioni ‘intuito personae’". Infine, "è notevole e va scongiurato, il rischio che con la destra al governo, questa ed altre società in house divengano il luogo in cui ‘piazzare’ amici degli amici come ricompensa per gli sforzi elettorali".

m.c.