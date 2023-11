Polentata al Castello, L’Alveare organizza un’edizione per tutti i gusti

Presentata nella sede dell’associazione L’Alveare, l’edizione 2023 della Polentata al Castello. Un appuntamento fisso e tradizionale nell’autunno monturanese che non guarda solo alle tradizioni legate appunto a San Martino ma anche alla solidarietà. Si inizia oggi, si prosegue per l’intero weekend, fino ad arrivare al 19 novembre. Stasera alle 21,30 "L’Alveare incontra Frolla Microbiscottificio" presso la Sala Riunioni del Comune di Monte Urano e sarà anche l’occasione per la presentazione del libro "Il mondo accanto" con l’autrice Elisa Caporalini. Domani invece alle 18,30 la Messa del Volontariato nella Chiesa di San Michele Arcangelo con la Corale "Dolce Canto a Leo". Alle 19 è prevista l’apertura ufficiale degli stand gastronomici con la possibilità anche di effettuare l’asporto: a disposizione tante specialità da gustare come polenta, castagne e grigliata oltre alle pizzette fritte e tanto altro. Gli stand saranno operativi anche sabato e domenica, a pranzo e cena. Serata del sabato con la musica dei Billy Balla Reggae. Domenica si inizia con il Mercatino Mirabilia in Piazza della Libertà, le visite guidate (solo su prenotazione) del centro storico e soprattutto del Polentata Extress, una caccia al tesoro per adulti itinerante. A disposizione al mattino anche spazi per i bambini con i corsi di pittura in Piazza Marconi, tenuti dal professor Ciccaleni, e anche i gonfiabili. Pomeriggio con musica dal vivo dei Frutti Freschi, tante specialità culinarie a disposizione e la Mostra di Acquerelli realizzati durante lo scorso Festival del Disegno di Monte Urano. Domenica 19 novembre si replica con il Mercatino Mirabilia al mattino e la Caccia al tesoro per Bambini. Nel corso della giornata "Autunno ad Acqerello" con corsi di acquerello per adulti all’aria aperta con Raffaele Ciccaleni mentre al pomeriggio gara di briscola a coppie, musica dal vivo e gli immancabili gonfiabili per i più piccoli.