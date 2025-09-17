Poliambulatorio di Lido Tre Archi : "Un omaggio a Maria Grazia Lecca"

Ci sono i colori a Lido Tre Archi, i cantieri aperti, le palestre quasi pronte e la speranza di qualcosa di diverso, nel bisogno di vicinanza umana. E poi ci sono tre stanze che portano un nome importante, da ieri il poliambulatorio al servizio del quartiere contiene il ricordo e l’anima di Maria Grazia Lecca, medico di oculistica, una donna speciale che se n’è andata troppo presto, appena due anni fa. È stato il primario di oculistica Carlo Sprovieri a chiedere all’amministrazione comunale che si mettesse qui il nome di Grazia, una donna straordinaria, speciale, chi ha avuto la fortuna di conoscerla la ricorda come un angelo: "Ha vissuto 11 anni di malattia senza mai un lamento, si curava e sorrideva ai pazienti che la adoravano. Per noi una grande perdita".

Intanto è già operativa la pediatra Maura Mastrocola, il lunedì, il mercoledì e il venerdì al mattino, gli altri giorni di pomeriggio, per tutti i bimbi che avranno bisogno di lei. È stata neonatologa ospedaliera, ha avuto voglia di vivere il territorio e presto sarà disponibile anche su Fermo città, con la convinzione che "tutti i bimbi, di tutti i colori, hanno diritto ad un pediatra vicino". A seguire, grazie alla Croce Rossa che ha vinto il bando Officine della salute, ci saranno ambulatori di prevenzione e di cura per le fasce più fragili di popolazione, come spiega Marco Mainquà, presidente della sezione fermana della Croce Rossa: "Apriamo con la pediatria ma altri specialisti arriveranno, siamo impegnati soprattutto sul fronte della prevenzione, qui c’è lo spazio e la situazione più adeguate anche per un punto infermieristico per le cure di base di cui avranno bisogno le persone".

Sarebbe piaciuto questo posto a Maria Grazia Lecca, raccontano tutti che bastava conoscerla per diventarci amici, era aperta di cuore, ti accoglieva con un sorriso. "questa è una struttura fatta a più mani, tra tanti assessorati", spiega l’assessore ai servizi sociali Mirco Giampieri, presente con gran parte della giunta e con Luciano Romanella, anima di Tre Archi, "Serviva un cuore pulsante in più per questo quartiere, ha ribadito Giampieri, Ci sono persone che hanno voglia di fare e mandare avanti questo spazio, la Croce Rossa ha condiviso la sfida, quello che rende speciale questo giorno è l’intitolazione dei locali, Grazie aveva una professionalità e una parte umana indiscutibile, dava fiducia e sicurezza".

Il centro socio sanitario è già stato usato dalla Lilt per attività di prevenzione dedicate alle donne del quartiere più multietnico della città, grazie a Federico Costantini e all’oncologo Luigi Acito. Alberto Franca che per l’Ast si occupa di integrazione socio sanitaria parla di un luogo perfetto, a costruire servizi per le persone proprio dove serve. Emozionato il primario Sprovieri che ha ribadito: "Grazia ci ha lasciato un segno indelebile, ci ha comunicato serenità ogni singolo giorno. Siamo rimasti rinforzati dal segno che ci ha lasciato. Si dava agli altri in un modo immenso, la nostra vita è stata molto abbellita da lei e continua ad essere tra noi, anche in questo posto". Il marito di Maria Grazia, Aldo De Felici, ha concluso: "Sono senza parole, tutti sanno la dedizione che ha dato ai suoi pazienti, indipendentemente da provenienza e ceto. È davvero il posto adatto, lei era anche per gli ultimi. Credo che ne sarà orgogliosa".

Angelica Malvatani