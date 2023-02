Polisportiva Servigliano alla maratona di Dubai con Federico Malizia

La Polisportiva Servigliano sempre in grande spolvero anche a livello internazionale. La società sportiva che conta podisti in tutta la media Valtenna in occasione della prima corsa su strada dell’anno, non ha perso occasione per mettere in mostra le sue qualità. Domenica ha partecipato alla marcialonga di San Valentino che si è tenuta nel quartiere Santa Petronilla di Fermo. Un percorso di circa 9,8 chilometri, contraddistinto dal grande freddo, che ha messo a dura prova la resistenza degli atleti che però non si sono dati per vinti mettendo a segno diversi piazzamenti. Al terzo posto assoluto, ritorna dopo alcuni mesi di stop forzati a causa infortunio, il talentuoso Marvin Perugini che ha concluso col tempo di 37’17’’. Tra le donne si conferma atleta di livello, ottenendo un altro risultato di prestigio con il secondo posto assoluto Elena Melis. Hanno partecipato con ottimi risultati Michele Fermani, Simone Profili, Quinto Perugini, Vandino Marziali e Sandro Levantesi . Menzione speciale per Federico Malizia che ha preso parte alla prestigiosa maratona di Dubai, uno degli eventi di specialità più blasonati del pianeta completando il percorso in 4 ore nette. Il tutto in attesa della ‘Marcia dei due Comuni’, che quest’anno si terrà il 1 maggio fra Servigliano e Belmonte Piceno.

a.c.