Polisportiva Servigliano Grande prestazione alla Sem Run

Massiccia presenza della Polisportiva Servigliano alla ‘Sem.Run’, gara valevole come gran prix Marche di corsa su strada promossa dell’Atletica Elpidiense Avis Aido. Nonostante le condizioni meteo poco clementi, la manifestazione ha raccolto molti sportivi sul percorso di circa 9,5 chilometri con partenza e arrivo dal Casale Quota Cs. Al 9° posto assoluto e finalmente torna alla vittoria nella categoria SM35, Mario Maurizi che ha concluso col tempo di 35’30". Al 21° posto assoluto e 2° nella categoria SM45, ha dimostrato anche lui di essere a suo agio in questi percorsi, Mirko Cruciani che ha concluso col tempo di 37’ netti. In campo femminile, era l’unica presente e si è fatta valere in maniera egregia conquistando uno splendido 2° posto nella categoria SF50, Paola Flamini che ha concluso col tempo di 44’53". Di spessore le prove di Simone Profili, Alessandro Ciriaci, Mauro Perlini, Quinto Perugini, Marco Cruciani e Massimo Quintozzi. Purtroppo si è dovuto ritirare Marvin Perugini a causa di un infortunio. Alla passeggiata hanno partecipato invece Sonia Paci e Michele Governatori. Il direttivo si è complimentato con i suoi atleti.

a .c.