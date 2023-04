Polisportiva Servigliano in campo Tutti i numeri del successo

La doppia veste della Polisportiva Servigliano, da un lato sempre presente con i suoi atleti ai principali eventi sportivi d’Italia, ma impegnata anche a fra conoscere il territorio e le sue bellezze.

Oltre alla ‘Marcia dei due Comuni’, la Polisportiva Servigliano lo scorso due aprile ha organizzato la 2° edizione della ‘Lions Run’ gara podistica con annessa passeggiata motoria che si è svolta a Monteleone di Fermo, evento che ha richiamato un centinaio di partecipanti e dove gli atleti della società locale si sono messi in mostra, fra questi Mario Maurizi che ha conquistato il secondo posto assoluto, mentre in campo femminile l’inossidabile campionessa Michela Boniello si conferma prima, mentre la tenace Elena Melis è riuscita a conquistare il podio. Ottime anche le prestazioni di Mauro Perlini, Alessandro Ciriaci, Massimo Quintozzi. L’attività svolta dalla polisportiva però è incessante, infatti, non c’è gara a cui gli atleti in divisa giallo nera non sono presenti. L’ultima in ordine di tempo la 42° edizione della ‘Su e Giù’ svolta a Giulianova il 25 aprile, gara di 10 chilometri in cui si sono messi in mostra Lorenzo Nardi che insieme a Quinto Perugini hanno concluso il percorso con il tempo di 46’13".

Il 23 aprile alla ‘Conero Running’ disputata a Numana. Nell’occasione Mario Maurizi ha conquistato il 20° posto assoluto e il 2° posto nella categoria SM35 concludendo col tempo di 1h20’07".

Ennesima prova di carattere per Michela Boniello che ha portato a casa il 5° posto assoluto tra le donne e il 2° posto nel campionato regionale assoluto e la vittoria nella categoria SF45 del campionato regionale Master. Non da meno Paola Flamini 3° posto nel campionato regionale della categoria SF50 e di Adriana Boniello per lei il 4° posto nella categoria SF40. Ottime le prestazioni di Mirko Cruciani, Simone Profili, Mauro Perlini, Giorgio Cruciani, Alessandro Ciriaci, Vandino Marziali e di Massimo Quintozzi. Mentre a Perugia Marvin Perugini ha portato a casa il 5° posto assoluto e vincitore della categoria Sm con 43’2’’ della gara ‘Per le vie della ceramica’.

a. c.