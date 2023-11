Politica e infrastrutture siano sempre più ’green’

L’associazione Missionaria Aloe con Magicabula, Famiglie Adottive Insieme, Legambiente e con il sostegno del Centro Servizi per il Volontariato, hanno promosso per oggi, presso la sala conferenze della Croce Verde (inizio ore 21) un incontro formativo per parlare di ambiente, di politica e infrastrutture verdi, prendendo come punto di partenza il territorio di Fermo per allargare il discorso ai territori del mondo. ‘Scelte locali e cambiamento climatico globale’ è il titolo dell’appuntamento. Due gli interventi previsti: Fulvio Tosi (delegato Marche, Umbria e Abruzzo, dell’Associazione Pubblici Giardini) che relazionerà su ‘Cambiamento climatico e infrastrutture verdi. Il parere di un dottore forestale’ e Katia Fabiani presidente del circolo di Legambiente ‘Antonietta Belletti’ che invece interverrà su ‘Come le scelte politiche possono contribuire a migliorare il cambiamento climatico’. Due aspetti importanti di una medesima tematica di grande attualità e frequente oggetto di discussioni e confronti. Anche nel corso dell’incontro sono previsti momenti di dibattito e interventi. L’ingresso all’evento è libero e, fedele alla mission di Legambiente, saranno gradite offerte per sostenere il progetto ambientale in Perù ‘Alberi per l’Amazzonia’. L’incontro, potrà essere seguito anche online, sulla pagina Facebook di Aloe Odv. Info: 335 7703496.