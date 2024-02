"Politica, legge passioni e famiglia"

Stefano arriverà tra un mese e mezzo e troverà un mondo in cui la sua mamma non sarà in seconda fila. Il piccolo Stefano è il figlio che arriverà di Elvinia Minnoni, consigliera comunale a Montegiorgio, da qualche giorno anche segretaria del locale circolo del Partito Democratico, finora retto da Fabrizio Cesetti. Di più, Elvinia è praticante avvocato, oggi funzionaria in un ente locale, ha una passione grande per i cavalli che alleva e con cui corre, decisamente non è una donna che si tira indietro di fronte alle sfide: "Avevo 13 anni quando ho iniziato a frequentare il circolo, racconta Elvia, insieme a mio nonno. Qui si è sempre respirato passione, dibattito, amore per il paese. lui mi diceva di ascoltare bene, di prendere la parola solo quando mi sarei sentita sicura. Oggi tocca a me prendere la parola, qui c’è stato spazi per nuove figure, per crescere insieme a persone di esperienza. Sono molto emozionata e felice di esserci, oggi la politica mi dà molta adrenalina ma non è difficile per una donna giovane, mi piace ascoltare le persone e portare avanti le esigenze di tutti. Cesetti ha costruito le basi per lavorare al meglio nel territorio, mi ha insegnato tanto, ad ascoltare sempre, ha capito che poteva fidarsi di me e gli sono molto grata". Elvinia si batte con convinzione per il paese che ama ma anche per avvicinare i giovani alla politica, per costruire spazi di ascolto e di supporto alle donne che dovessero trovarsi in difficoltà: "Lo faccio anche per il mio bimbo che verrà, forse mi vorrà più calma o meno attiva ma cercherò di trasmettergli l’importanza di difendere sempre le proprie idee, nella coerenza delle azioni. Ho perso mia mamma presto e mi sono convinta che la vita è una sola e vale la pena viverla fino in fondo". Elvinia è stata anche modella, ha vinto diversi concorsi di bellezza legati al mondo dell’ippica, oggi è pronta a diventare mamma e a conciliare tutti gli impegni di una vita piena come la sua: "Uno dei miei propositi più forti è quello di contribuire alla costruzione di una rete e di un impegno straordinario per le donne e per i soggetti vulnerabili, partendo dal comune di Montegiorgio".