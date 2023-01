Politiche giovanili La rete tra enti diventa realtà

Il 2022 è terminato con la notizia della costituzione della nuova rete territoriale per le politiche giovanili e il nuovo anno inizia coon i primi passi operativi per rendere realtà un progetto che riguarda il mondo giovanile nei tre Comuni dell’Ambito XX, Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare e Monte Urano. Un primo incontro è stato fissato per il 10 gennaio nel Cag di Cretarola ‘Caba Officina Natura’ (in via Maiella) e invitati speciali sono i giovani tra i 14 e i 35 anni. In quanto destinatari del nuovo progetto, sono loro i principali interlocutori dell’Ambito XX, e avranno la possibilità di avanzare proposte, richieste, suggerimenti affinché la costituenda Rete Territoriale orienti al meglio le sue scelte. Durante l’incontro saranno raccolte istanze, messe a confronto esperienze, ascoltate le necessità dei giovani per indagare il fabbisogno giovanile e presentare nuove proposte agli amministratori. L’obiettivo ultimo è orientare in maniera più efficiente la programmazione sociale e culturale del territorio, per promuovere tra i giovani benessere, socializzazione, opportunità di crescita, protagonismo e senso di appartenenza, come elementi di contrasto al disagio e al ritiro sociale. L’invito a partecipare (è richiesta l’iscrizione, attraverso il QR code della locandina dell’evento) è rivolto a ragazzi che appartengano a gruppi, collettivi, associazioni o che siano semplici cittadini. Gli studenti del polo ‘Urbani’, potranno contare sull’attribuzione di crediti formativi erogati dalla scuola.