Polizia in prima linea per vigilare sulle feste

Le numerose attività del 2023 della polizia ricordano che la sicurezza è un bene comune grazie alla quale è possibile il progresso civile, culturale, economico e sociale. Certamente il semplice dato numerico delle persone identificate dalle volanti nel corso dei servizi di controllo del territorio non è sufficiente a evidenziare le attività di presidio del territorio svolte, neppure i numerosissimi interventi determinati dalle richieste dei cittadini pervenute alla sala operativa per motivi di polizia giudiziaria o di primo intervento. Ogni settore della polizia ha cercato di risolvere, insieme, i problemi dei cittadini e dei turisti che nella scorsa estate e in questi giorni, hanno nuovamente affollato le nostre coste e le aree interne della provincia. Anche nell’entroterra fermano sono stati effettuati interventi di sicurezza e di contrasto a situazioni di segnalato degrado, sempre in collaborazione con le altre Forze di Polizia. Particolare attenzione è stata rivolta, anche nel 2023, al quartiere costiero di Lido Tre Archi, nel quale sono proseguiti i mirati servizi straordinari di controllo del territorio.