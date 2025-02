"Polizia intercomunale, parliamone"

Un corpo intercomunale di Polizia Locale tra Fermo, Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio? ‘Parliamone’ è l’invito dell’associazione ‘Giorgio La Pira’ all’incontro di domani (polo ‘Gigli’, ore 21,15) con Achille Zechini, dirigente superiore della Polizia di Stato in quiescenza, già comandante di un corpo di polizia intercomunale in Emilia Romagna, moderato da Giovanni Lanciotti. "Sarà un’interessante occasione di confronto – dice il sindaco Massimiliano Ciarpella –. Le politiche per la sicurezza vanno sempre di più nella direzione di una stretta collaborazione tra enti. Valuteremo gli scenari futuri per la polizia locale e la possibile condivisione dei servizi".

Ciarpella tira le somme del lavoro svolto nell’ultimo anno e mezzo per potenziare i servizi e le attività della Polizia Locale: "Di recente abbiamo usufruito di un finanziamento regionale utile per l’acquisto di due nuovi mezzi, giubbotti antitaglio e un nuovo apparato per le trasmissioni radio. Con gli ulteriori stanziamenti del Patto Urbano per la Sicurezza (sottoscritto con Prefettura e Regione) incrementeremo i dispositivi di protezione individuale, nuovi giubbotti antiproiettile (obbligatori per Corpi di polizia locale armati come il nostro), kit per controlli antidroga, pistole con proiettili al peperoncino e stiamo studiando insieme al comandante, Luigi Gattafoni, la possibilità di acquistare dei taser. Gli agenti effettuano formazione continua e si sta svolgendo un corso pratico di difesa personale".

La scorsa estate, la città è risultata tra i beneficiari di un bando ministeriale per un contributo di oltre 34mila euro, cui si sono aggiunti 25mila euro di risorse dell’ente per installare 13 telecamere, di cui 10 ad alta definizione e 3 con dispositivo di lettura targhe collegato alla Motorizzazione. Altri 25mila euro erano stati investiti a fine 2023 per acquistare o riparare 5 telecamere.

Nel corso del 2024, la Polizia Locale, oltre all’attività ordinaria, ha partecipato a 115 servizi interforze, "quasi il doppio rispetto ai 60 preventivati", coadiuvando le pattuglie di Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza. La gran parte di questi, 90, ha interessato l’orario serale (dalle 20 alle 24 o dalle 19 all’1). I servizi interforze più frequenti sono stati effettuati durante l’anno, con maggiore intensità in agosto (18), ottobre e novembre (12). A gennaio, i servizi sono stati 8, 3 in orario pomeridiano, 5 serale/notturno.