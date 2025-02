Polizia locale, incassati 100mila euro

"E’ un report da cui si evince un’attività intensa, un monitoraggio costante del territorio e delle più svariate situazioni, con un’attenzione anche al controllo degli abbandoni dei rifiuti" afferma il sindaco Endrio Ubaldi a proposito del bilancio dell’attività del 2024 del Comando di Polizia Intercomunale (copre i Comuni di Montegranaro, Monte San Pietrangeli e Torre San Patrizio), ringraziando la Comandante Barbara Montanini e tutti gli agenti. Intanto, nel 2024 sono stati effettuati 1330 accertamenti, 230 pattuglie durante le quali sono stati elevati 218 verbali; 2000 i veicoli controllati. Sul fronte dei verbali: 139 con decurtazione punti, conciliari 1107, non conciliati 197. In totale, l’accertato scontato è stato di 105.548 euro, incassato 91.184. Sono stati anche rilevati 46 incidenti, 6 dei quali con feriti; altri interventi hanno riguardato il danneggiamento del patrimonio comunale (2), per l’olio su strada (2), per calamità (28), per alberi caduti (15). Rilevante il numero dei controlli di abbandoni di rifiuti, 105, con 26 sanzioni elevate, alcuni (10) effettuati in maniera congiunta con personale della Tekneko (che gestisce il servizio di raccolta rifiuti) e controlli di cani vaganti (12 con 7 sanzioni).

E’ noto il dato dei controlli delle telecamere per attività di indagine che nel 2024 sono stati 115, cui si aggiungono le notifiche giudiziarie (22). Altri servizi sono stati condotti davanti alle scuole (752), cui si aggiungo quelli effettuati in collaborazione con il Gruppo Comunale di Protezione Civile durante le manifestazioni cittadine (5), religiose (9). Infine, 117 i contrassegni per persone con disabilità rilasciati, 186 le cessioni di fabbricato e ospitalità, 40 le sanzioni elevate come polizia amministrativa.

"Un buon lavoro – aggiunge Ubaldi – nonostante le criticità dovute alle differenze interpretative relative al discorso degli autovelox. Noi, in via prudenziale, fino ad aprile abbiamo fatto il nostro ma ora, al riguardo, ci sono pareri dell’Avvocatura dello Stato, delle evoluzioni normative e un confronto aperto in Prefettura. Si è al lavoro, Polizia Locale e Prefettura in vista di un decreto che indichi le strade in cui poter applicare l’autovelox senza rischiare in incorrere in ricorsi". Intanto, pensando alla bella stagione, Ubaldi, oltre a ribadire il ruolo importante della Polizia Intercomunale, annuncia che ci sarà un aumento di 10-15 pattuglie serali durante il periodo estivo.

Marisa Colibazzi