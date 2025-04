Polizia penitenziara. Premiati gli agenti: "Il carcere funziona con l’impegno di tutti"

Sicurezza e legalità per rieducare e reinserire i detenuti nella società. È il filo conduttore del lavoro delicato e importante condotto dagli agenti di Polizia Penitenziaria, ieri in festa per il 208° anniversario di fondazione del Corpo, alla presenza delle massime autorità del territorio, a partire dal prefetto Edoardo D’Alascio. È degli anni ’90 la riforma che affida agli uomini della penitenziaria il compito di partecipare anche al trattamento rieducativo, oltre che ai momenti di sicurezza, nello stesso anno anche le donne hanno indossato la divisa, per tutti loro ha parlato il comandante della Polizia penitenziaria della Casa circondariale di Fermo, Nicola Quadraroli: "Abbiamo scelto di festeggiare nei locali dell’ex mercato coperto, fuori dal contesto penitenziario, proprio per affermare la presenza e la voglia di partecipare alla vita di comunità. È essenziale togliere il velo che copre l’ambiente carcerario. Il carcere ospita chi ha infranto regole sociali, uomini e donne che sono sotto sorveglianza, per noi c’è il compito gravoso del custode ma anche quello dell’educatore, con dignità e rispetto. A Fermo l’organico è di 52 unità, a fronte di 50 detenuti. Quattro sono le persone che godono di regimi differenziati, tre in semilibertà e uno al lavoro esterno. Nel 2024 sono entrate 193 persone, in dieci sono usciti per fine pena".

La direttrice Serena Stoico, giovane e energica, è alla guida del carcere da pochi mesi ma ha già dato la sua impronta sicura: "Il carcere di Fermo è una casa di reclusione, per persone con condanne definitive. Poi c’è il rientro in società che è un momento di cui davvero dobbiamo farci carico tutti. Il carcere non è un luogo di contenimento fisico del condannato, altrimenti il nostro lavoro è inutile e mortificante, è un luogo strano e talvolta anche bello che deve offrire garanzia di pari dignità sociale cui ogni uomo ha diritto. L’intera società civile deve saper accompagnare, tutti i diritti che non sono incompatibili con lo stato di detenzione devono essere garantiti. Penso al diritto alla salute, alla scuola, al proprio culto religioso, alla famiglia, ad essere retribuiti per il loro lavoro. il carcere è una piccola città, molto complessa, che funziona anche grazie a tutto il personale, gli psicologi, con il loro prezioso lavoro. il Cpia ci offre docenti, preziosa opportunità di riscatto e di integrazione per gli stranieri. Davanti a noi abbiamo una umanità ferita, i poliziotti aiutano a superare la paura con la compassione. Forte il contributo della Caritas e della Diocesi di Fermo, del vescovo Armando Trasarti che è sempre pronto a tendere una mano e a riportare attenzione al tema carcere con umanità e dolcezza, con l’assistente volontario Mauro Trapè".

A carico della Polizia penitenziaria sono stati i 253 servizi di traduzione detenuti, con 816 unità di polizia penitenziaria che si occupa anche di sequestri di sostanza stupefacente, di concerto con la Finanza. E ancora, sono stati otto gli atti di autolesionismo e cinque i tentativi di suicidio che i poliziotti hanno sventato, 19 i detenuti in carico al gruppo multidisciplinare per evitare che si facciano del male, mentre 378 sono stati i servizi sanitari erogati, la maggior parte legati alle dipendenze patologiche. È stata una giornata anche per dare agli agenti il riconoscimento per chi sa indossare la divisa con dignità e onore. Il primo encomio, da parte del dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, è andato a Fabio La Civita che, in un momento in cui era libero dagli impegni di lavoro, ha salvato un bagnante che ha rischiato di annegare. E ancora, i direttori e i comandanti hanno poi individuato gli agenti che si sono particolarmente distinti per attaccamento alla divisa e senso del dovere, il riconoscimento è andato a Paolo Biscioni, Celestino Massimo Chiucchiuini, Pietro Angelo Lombardo, Giovanni Rosito, Maurizio Supino. Infine un riconoscimento speciale è andato alle donne poliziotte, impegnate in una realtà prettamente maschile nella quale hanno saputo distinguersi per altissima professionalità: Romina Barbarini, Cesara De Nicolò, Daniela Reina e Sonia Tavoni.

Angelica Malvatani