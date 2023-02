Polizia Stradale, l’allarme del Sap: "Mancano uomini e mezzi"

Come più volte denunciato dal sindacato di polizia Sap, la polizia stradale fermana è ormai allo sbando e carente di organico, con la conseguenza che la viabilità ordinaria si dimostra sempre più insicura.

A prova di ciò il segretario provinciale del Sap, Alessandro Patacconi, racconta l’ultimo episodio che è avvenuto proprio nella serata dell’altro ieri. "Alle ore 22.30 circa – spiega Patacconi –, centro abitato di Fermo, zona a cui quel giorno è destinata la polizia si verifica un incidente stradale con tre delle persone coinvolte rimaste ferite. Volante della questura in servizio nel frangente. I parenti dei conducenti delle due auto coinvolte, i soccorsi stradali e una squadra dei vigili del fuoco intervenuti, sono rimasti in mezzo alla strada per oltre due ore, in attesa che giungesse qualcuno a effettuare i rilievi del caso. Infatti poco dopo l’una di notte, quando la ’zona polizia’ è diventata ’zona carabinieri’, è finalmente giunto sul posto il Radiomobile che ha provveduto a rilevare il sinistro. Per quanto concerne i colleghi della squadra Volante, chiamati spessissimo a intervenire per effettuare il rilievo dei sinistri stradali, soprattutto in orario serale e notturno, ed aggiungeremmo noi in maniera del tutto anomala, c’è da sapere che gli equipaggi non sono forniti dell’attrezzatura idonea all’effettuazione dei rilievi tecnici e il personale non è opportunamente formato".

Patacconi si domanda a nome della categoria: "In tutto questo la Stradale dove sta? La sezione polizia stradale di Fermo e il distaccamento di Amandola hanno all’attivo circa la metà del personale previsto dalle tabelle ministeriali e, ad oggi, si fa moltissima fatica ad organizzare una pattuglia della Polstrada da impiegare sulla viabilità ordinaria. Per di più, come se ciò non bastasse, quando si verificano problematiche sulla tratta autostradale di competenza, al fine di onorare gli accordi si dirottano le poche auto disponibili. Ne scaturisce una sacrosanta riflessione: nei giorni scorsi è stato possibile mettere in piedi un dispositivo di sicurezza che ha visto l’impiego di circa 150 persone appartenenti alle varie forze dell’ordine provinciali, servite a sequestrare una decina di cani e perquisire qualche appartamento occupato in zona Tre Archi, ma non si riesce a trovare una ’macchina’ in tutta la regione per rilevare un semplice sinistro stradale?".