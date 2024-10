Poliziotti ed esperti al PalaSavelli per imparare a gestire le criticità

Lunedì al PalaSavelli prenderà il via il corso di formazione rivolto alla Polizia locale tenuto da esperti del settore. Durerà fino a venerdì e vedrà la partecipazione degli agenti della Municipale cittadina insieme ai colleghi di Porto Sant’Elpidio, Montegranaro, Montegiorgio, Monte Urano, Falerone, Servigliano, Montappone, Mogliano, Tolentino, Recanati, Jesi e Cupramontana. Le attività mirano a preparare gli operatori sulla prevenzione dei conflitti e sulla gestione in sicurezza di situazioni critiche. L’assessore alla Sicurezza Marco Tombolini esprime soddisfazione sul fatto che "il corso allargato si svolga proprio nella nostra città. L’Amministrazione comunale ha deciso di investire fin dall’inizio della sua esperienza sulla sicurezza. Il percorso formativo fornirà una serie di strumenti utili, anche psicologici, per affrontare e gestire situazioni di crisi che si possono verificare durante lo svolgimento dei servizi. Insieme alla Prefettura andremo avanti verso la definizione di ulteriori iniziative e misure per meglio calibrare le azioni di contrasto alle diverse forme di illegalità"