Poliziotto salva due ragazzine dall'annegamento a Porto San Giorgio

Dove essere una spensierata giornata di vacanza in al mare e, alla fine, lo è stata ugualmente, ma solo grazie al tempestivo intervento di Vincenzo Magno, un poliziotto in forza alla questura di Fermo, libero dal servizio, che ha salvato due ragazzine da un sicuro annegamento. Erano passate da poco le 10,30 del mattino quando a Porto San Giorgio è giunto un pullman di turisti ispanici, circa una cinquantina di persone di tutte le età che si sono posizionate sulla spiaggia libera sotto il grattacielo, tra lo chalet Cocoloco e il Legall. Dopo una decina di minuti due 13enni della comitiva sono andate a fare il bagno insieme alla mamma e hanno raggiunto lo specchio d’acqua tra i due frangiflutti di scogli. All’inizio sembrava che stessero giocando, ma in realtà stavano affogando e la ragazzina più in difficoltà stava spingendo sotto l’altra. La situazione d’emergenza non è sfuggita all’occhio attento di Vincenzo che, approfittando della giornata libera, si era recato in spiaggia insieme alla moglie e a figlioletto. A quel punto l’agente ha raggiunto a nuoto le due 13enni: una era completamente sottacqua e non riusciva ad emergere, l’altra annaspava e stava affondando. Con uno sforzo enorme, Vincenzo è riuscito a portare via le ragazzine dalla zona pericolosa, fino a raggiungere una porzione di mare dove l’acqua era più bassa. Una volta a riva le 13enni sono state soccorse dai bagnanti e quella più grave è riuscita ad espellere l’acqua. Alla fine, grazie al tempestivo intervento del poliziotto, non è stato necessario nemmeno allertare i sanitari del 118.

Fabio Castori