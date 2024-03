Polizze assicurative false, denunciato broker finanziario di San Benedetto

San Benedetto, 13 marzo 2024 – Il gruppo della guardia di finanza di Fermo ha denunciato un broker di San Benedetto che aveva prodotto due polizze assicurative fideiussorie, con una società estera, richieste da altrettante imprese edili piemontesi a garanzia dell’esecuzione di lavori edili. Su indicazione dell’intermediario, la prima società ha versato un importo di 23mila euro sull’Iban riconducibile a un conto corrente aperto in un istituto di credito di Grottammare, intestato allo stesso broker, l’altra società invece, non avendo più necessità di usufruire della polizza, non ha perfezionato l’operazione, evitando il versamento della stessa somma di denaro.

Le investigazioni della guardia di finanza hanno consentito di scoprire un meccanismo di frode configuratosi tramite la riproduzione fittizia di polizze assicurative riportanti l’intestazione di reali società assicurative estere. A seguito di ulteriori accertamenti, anche tramite contatti diretti con le effettive società assicurative, è emerso che le polizze stipulate, in realtà, erano false. Nel frattempo il broker, dopo aver incassato dalla prima società la polizza “fittizia”, tentava di riscuotere la medesima somma anche dalla seconda persona giuridica. Alla luce di quanto emerso dalle indagini, i finanzieri fermani hanno denunciato l’intermediario finanziario per il reato di truffa e tentata truffa per la redazione delle false polizze fideiussorie e, nel primo caso, all’indebito beneficio delle somme bonificate da una delle società.