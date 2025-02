Polo culturale Gigli, prende il via il corso di music producer

Prosegue l’intenso e articolato progetto ‘Wanna Be In – I giovani si fanno spazio’, finanziato dal Dipartimento per le politiche giovanili al quale ha aderito il Comune di Porto Sant’Elpidio, promuovendo una serie di iniziative culturali e sociali, tutte gratuite, rivolte a ragazzi dai 14 ai 35 anni, che si svolgono obbligatoriamente all’interno del polo culturale ‘Gigli’.

Ieri, nella biblioteca, ha preso il via il corso di music producer, uno di quelli più attesi e richiesti, per il quale c’è stata una bella adesione e che proseguirà tutti i giovedì. Sempre ieri, nella sala Gigli, ha preso il via anche il corso di giornalismo per ragazzi dai 14 ai 19 anni, che proseguirà fino al 7 marzo, nei venerdì dalle 17,30 alle 19,30.

Altre iniziative sono in programma per i prossimi giorni. Tra queste, il 17 febbraio (ore 21, sala Gigli) ancora Adolfo Leoni, per il Club del libro, affronterà il tema del mese ‘La poesia’. L’incontro è valido anche per l’attribuzione di crediti scolastici formativi per gli studenti del triennio del polo ‘Urbani’ con almeno il 70% delle presenze. Oltre a questo, c’è il cineforum: in questo caso, è in corso la votazione online per scegliere il film da proiettare il prossimo 20 febbraio tra quelli selezionati (per informazioni: pagina facebook Wanna be in).