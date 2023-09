Polo logistico e ricambio generazionale. Il Gruppo Tod’s proiettato nel futuro

L’artigianlità che si traduce nel "ben fatto" ha da sempre caratterizzato la produzione di Tod’s. Per la presentazione della Collezione Primavera-Estate 2024, durante la fashion week di Milano, Tod’s ha scelto il luogo che meglio esprime la maestria artigianale: i Laboratori Scala Ansaldo, dove scenografi, scultori e falegnami creano le straordinarie scenografie del Teatro alla Scala, così come i maestri artigiani di Tod’s danno vita a collezioni di altissima qualità. Immersi nella mise en scène in lavorazione del Don Carlos, in programma per la prima del Teatro alla Scala a Dicembre, Tod’s vuole celebrare l’eccellenza del Made in Italy, di cui da sempre si fa portavoce nel mondo e cercando di spronare i giovani ad avvicinarsi al mondo artigianale di qualità. A margine delle sfilata sfilata di Tod’s il patron Diego Della Valle ha spiegatoanche come si sta dando concretezza al passaggio generazionale: "Ho molta voglia di trovare presto e se posso in famiglia, o con degli uomini che abbiamo in casa, della gente che si occupi sempre più di me dell’azienda". Così Diego Della Valle, a margine della sfilata di Tod’s. Ogni volta che parlo il titolo è ‘Della Valle lascia l’azienda, ma Della Valle - ha proseguito il patron di Tod’s - ha delle persone capaci, stanno arrivando figli e nipoti, persone in gamba, faremo tutto con semplicità e armonia".

In merito ad un articolo del Wall Street Journal, che paventava la fine del made in Italy per la gestione familiare delle imprese, Della Valle ha aggiunto: "la moda italiana scompare quando uno fa scomparire decine di migliaia di imprese che costituiscono la filiera del made in Italy. La Francia è un’altra scuola, però la Francia - continua - ha a capo dei gruppi delle famiglie serie, solide, solidissime e molto presenti di gente molto esperta, quindi è più un discorso americano, dove oramai è tutto in mano ai manager che onestamente non sono comparabili alle storie che possiamo raccontare noi italiani e noi francesi. Del resto i tablet li facciamo fare a loro, le belle borse le facciamo noi".

Ma oggi le imprese non possono più pensare solo ai fatturati: "Per quanto riguarda noi, le imprese più rilevanti del Made in Italy, dobbiamo impegnarci in progetti molto seri e concreti, per incentivare i giovani a fare questo mestiere. Per le aziende onestamente non è un grande sforzo, per come va il mondo - conclude Della Valle - è chiaro che oggi chi ha di più deve mettere a disposizione una parte del valore alla società, non è un obbligo però dovrebbe essere un piacere". Hogan, altro brand del Gruppo Della Valle, ha presentato, sempre a Milano, la nuova collezione in un ambiente che ha dato la possibilità al visitatore di immergersi idealmente in una moderna scenografia architettonica, la collezione hogan primavera estate 2024 è una decisa combinazione tra heritage e narrazione contemporanea. una visione inedita tra passato e presente, tradizione e innovazione Nel corso della presentazione di Hogan Andrea Della Valle in merito allo sviluppo dell’azienda nel fermano ha detto: "Stiamo lavorando ad un importante progetto che riguarda il polo logistico. Siamo in fase finale di progettazione, ci vorrà un po’ di tempo. Un investimento importante che si concluderà tra qualche anno ma che ci permetterà di avere tutto a casa".

Vittorio Bellagamba