Polo scolastico, firmato il contratto

Quella di lunedì scorso è stata una giornata importantissima per il Comune e la comunità di Montegiorgio. Infatti, la ditta ‘Manelli Impresa’, vincitrice del bando per la realizzazione del nuovo Polo scolastico di Montegiorgio, negli studi del notaio Cristiana Castallo, rappresentata dal Direttore tecnico Lamberto Biancone, ha firmato il contratto per la realizzazione del nuovo Polo scolastico che sarà ubicato in località Crocedivia, presente anche Benedetta Marcozzi, al suo primo giorno di lavoro come nuovo responsabile dell’Ufficio lavori pubblici di Montegiorgio. Subito dopo la firma c’è stata la consegna dei lavori, a partire da lunedì 18 novembre, la ditta avrà 459 giorni naturali per la realizzazione dell’opera del valore complessivo di circa 16 milioni di euro. "Oggi finalmente, siamo qui per iniziare ufficialmente il percorso che porterà alla realizzazione della più importante opera pubblica mai costruita a Montegiorgio – dichiara il sindaco Michele Ortenzi - Voglio ringraziare quanti hanno lavorato per arrivare fin qui: il presidente della Regione Francesco Acquaroli; il Commissario alla ricostruzione Guido Castelli; l’Ufficio speciale per la ricostruzione; lo studio di architettura Sardellini Marasca; gli assessori e consiglieri comunali di maggioranza di oggi e di ieri; i responsabili comunali Giorgio Benni e Maurizio Luchetti ora in pensione; tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto; un ringraziamento speciale al Segretario comunale Maria Rosaria Giorgio per aver seguito l’intero iter. Siamo consapevoli che abbiamo accumulato un ritardo difficilmente giustificabile per chi non conosce i meccanismi complicati della pubblica amministrazione. Ora ci affidiamo a un’impresa leader nella realizzazione di infrastrutture ed edilizia pubblica". Ha voluto esprimere la sua soddisfazione anche il Commissario alla ricostruzione.

"La scuola è un elemento di grande importanza per tutti i territori, simbolo di identità di una comunità che vuole continuare ad essere presente nei propri territori, in un momento storico in cui la crisi demografica è un problema che deve essere affrontato con impegno- spiega Guido Castelli - anche questo nuovo polo è il chiaro segnale di un nuovo passo della ricostruzione che non si arresta. A Montegiorgio nasceranno spazi sicuri e fondamentali per l’educazione dei nostri ragazzi, ma anche per consentire alle famiglie di poter rimanere in questi territori per creare il loro futuro".

Alessio Carassai