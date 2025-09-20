Polo sportivo, domani l’apertura a Lido Tre Archi

Entra nella piena operatività il Polo Sportivo a Lido Tre Archi, uno dei luoghi riqualificati grazie al bando periferie, per ricucire una terra bella, colorata, complessa al resto della città. Domani l’apertura ufficiale con un’intera giornata dedicata allo sport, dalle ore 10 alle ore 20. Il programma prevede al mattino alle ore 10 un torneo di calcetto nel campo all’aperto. nel pomeriggio, alle ore 16 sul palco ospiti come Pino e Marco Maddaloni, ex judoka, alle ore 17 l’ex calciatore della nazionale Billy Costacurta che dialogherà con il giornalista Carlo Cattaneo. Per tutto il pomeriggio si esibiranno artisti di strada, il taglio del nastro alle 18, a seguire il pugile Vincenzo Mangiacapre, per chiudere alle 19 con un campione di casa, il ginnasta Carlo Macchini, reduce dall’oro conquistato a Parigi alla Coppa del Mondo. "Un polo con strutture sportive nuove ed accoglienti, spiega l’assessore allo sport Alberto Scarfini (foto), costituito da spazi dedicati a diverse discipline: una nuovissima palestra di arrampicata e arti marziali, un’area fitness all’aperto, due campi da gioco polivalenti. Strutture consentono a giovani, famiglie e appassionati di praticare attività motoria in sicurezza e in un contesto urbano rinnovato. Lo sport diventa così occasione di socializzazione, crescita personale e benessere collettivo, contribuendo a rafforzare il senso di comunità e l’identità del quartiere". Nella stessa area sono già stati realizzati anche un nuovo infopoint, spogliatoi, il Centro Socio Sanitario inaugurato martedì scorso, il tutto nell’ambito del progetto di riqualificazione urbana, sociale e culturale di Lido Tre Archi. "Gli interventi hanno restituito a Lido Tre Archi un’immagine nuova, dinamica e vitale, con luoghi vivi e partecipati, capaci di attrarre residenti e visitatori. La combinazione tra riqualificazione urbana e impianti sportivi moderni rappresenta un investimento duraturo per la città, perché crea spazi sicuri e accoglienti, stimola stili di vita sani e favorisce la convivenza", aggiunge l’assessore Scarfini. L’obiettivo è di consegnare alla città un quartiere rinnovato, moderno e aperto.

a. m.