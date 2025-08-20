Polo Urbani, lavori a rilento e fondi in bilico

Nonostante non sia ben chiaro se è stata definita la variante progettuale proposta in corso d’opera per riallocare il secondo blocco della nuova sede dell’Urbani negli spazi della palestra, è un dato di fatto che la demolizione è stata fatta anche se è auspicabile una accelerazione dei lavori di lavori di scavo per le fondazioni. Realisticamente tuttavia, anche negli ambienti provinciali c’è la consapevolezza che pensare che il secondo blocco possa essere ultimato in tempo per la primavera 2026 (come previsto dal Pnrr) e che la nuova sede diventi realtà entro le scadenze fissate. Un problema non da poco considerando che il rischio, sempre più reale, è di perdere la quota del cospicuo finanziamento (erano la bellezza di 22milioni di euro) per i lavori che resterebbero da fare per completare l’opera. In pratica, secondo la percentuale di Sal raggiunta (stato di avanzamento dei lavori) a giugno 2026, per la Provincia di Fermo si potrebbe trattare di dover coprire con risorse del proprio bilancio le somme che, secondo la rigida regola del Pnrr (a meno di modifiche che potranno sopraggiungere nel frattempo) andrebbero perse. O, in alternativa, restare con un’opera così imponente e così attesa, ma incompiuta, un polo scolastico delle scuole secondarie di secondo grado quale è l’Urbani che, per di più, per il prossimo anno scolastico sta facendo registrare numeri in crescita (sia nella sede di Porto sant’Elpidio che in quella del ‘Tarantelli’ alla città alta) e, altro aspetto non indifferente, resta uno dei più dinamici del fermano in termini di progettualità extrascolastica. Il fatto è che ad oggi, il cronoprogramma non sembra proprio essere rispettato.

Intanto, pensando all’avvio dell’anno scolastico, la Provincia ha provveduto all’acquisto di nuovi arredi per le due sedi elpidiensi dell’Urbani proprio in virtù di un incremento delle iscrizioni (al ‘Tarantelli’ di Sant’Elpidio a Mare, è aumentata una classe dell’indirizzo enogastronomico) mentre l’Urbani ha siglato un accordo con Provincia (che si accollerà tutti i costi dei due servizi aggiuntivi, coprendoli con fondi destinati a spese per la delocalizzazione delle classi), società di trasporti e associazione che gestisce il palazzetto dello sport di Porto Sant’Elpidio per consentire il regolare svolgimento delle attività di educazione fisica sia ai ragazzi del Liceo Sportivo, sia a quelli degli altri indirizzi, essendo stata privata la sede centrale della palestra.

m.c.