Polo Urbani premiato per i valori

Per la seconda volta consecutiva e per il biennio 20232024 l’istituto Carlo Urbaniha ottenuto il titolo di ’e-Twinning School’. Un certificato europeo assegnato alle scuole che promuovono e si impegnano a trasmettere valori di eccellenza nel proprio Istituto e nel territorio: inclusione e innovazione, formazione continua e leadership condivisa, collaborazione, lavoro di squadra, pratica digitale e sicurezza in rete, centralità degli alunni, questi ultimi sempre più partecipi nelle diverse iniziative promosse da Erasmus+, di cui l’azione e-Twinning è parte integrante. Il riconoscimento ricevuto è ancora più apprezzabile in quanto, rispetto al passato, lo standard dei requisiti richiesti hanno richiesto una cura e un’attenzione particolare dei docenti coinvolti.