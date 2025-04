Polo Urbani, una tavola rotonda sulle blockchain

‘Blockchain Unlocked’ ovvero la tecnologia che permette di registrare e condividere transizioni in modo sicuro e trasparente: è il tema della tavola rotonda promossa dal polo Urbani, dall’indirizzo Tecnico-Economico, per le classi Ite di Porto Sant’Elpidio e di Montegiorgio. Sono stati invitati interlocutori del mondo accademico, imprenditoriale e formativo come Elisa Ballini (dottoranda dell’Università di Macerata), Cristiana Papiri (ingegnere, It Demand manager – commerciale processes del Gruppo Tod’s), Lorenzo Settimi (key account, marketing e comunicazione del Pastificio Agricolo Mancini) e Carlo Verdini (coordinatore Corso Ict in Its Smart). Un incontro in cui gli intervenuti, moderati da Raffaele Vitali, hanno illustrato i benefici e le sfide basate sulla blockchain e come possono agire nelle dinamiche aziendali, nella sicurezza dei dati, nella gestione delle risorse e nel miglioramento della trasparenza e dell’efficienza del mercato economico. Il meeting, organizzato dai professori Roberto Concetti e Mariù Moro, coadiuvati dalla dirigente scolastica, Laura D’Ignazi, puntava a far acquisire agli alunni la conoscenza pratica e teorica della blockchain, capirne le potenzialità, esplorarne le implicazioni socio-economiche e le sfide etiche e tecniche connesse al suo utilizzo. Ulteriore obiettivo era sensibilizzare studenti, docenti e professionisti sulle potenzialità offerte dall’indirizzo Tecnico-Economico, evidenziando come le discipline che lo caratterizzano siano fondamentali per formare figure professionali in grado di interpretare e affrontare le sfide del mercato del lavoro moderno.