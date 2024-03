Polveri sottili, la centralina può essere riattivata

Ci sono tutte le condizioni perché la centralina di rilevamento delle polveri sottili collocata dal lontano 2003 lungo la Statale 16, possa essere riattivata consentendo all’amministrazione di avere una informazione precisa dello stato delle Pm10 e, se del caso, adottare i relativi provvedimenti. Tutto è partito dalla mozione presentata dal consigliere Paolo Petrini (e votata all’unanimità) in cui si impegnava l’amministrazione ad attivarsi presso la Regione per ripristinare il regolare funzionamento di quella strumentazione. Detto e fatto, è stato lo stesso sindaco Massimiliano Ciarpella ad aggiornare l’assise consiliare circa gli sviluppi. È poi accaduto che, il 7 febbraio, è stato effettuato un sopralluogo in via Panama, presente un referente tecnico amministrativo della Regione, Tommaso Lenci insieme a tecnici dell’Arpam e tecnici dell’Ufficio Ambiente del Comune. Il 16 febbraio gli operai del Comune hanno provveduto alla sistemazione dell’area verde esterna alla postazione della centralina e, ricontattata la Regione.

m.c.