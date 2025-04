Ponte ciclopedonale, lavori a rilento

A che punto sono i lavori per il ponte ciclopedonale della Ciclovia Adriatica tra le due sponde del Chienti e tra Porto Sant’Elpidio e Civitanova Marche? Basta dare un’occhiata alle aree di cantiere per rendersi conto che sono decisamente indietro rispetto alle date annunciate e uno sprone ad accelerare i tempi e uno sprone a completare la realizzazione di questa infrastruttura che risponde a concetti molto in voga come sostenibilità e mobilità dolce, arriva dalla Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) costa Macerata Fermo. Richiamando annunci risalenti al 2018 (da tanti anni si parla di questo progetto), la Fiab ricorda come una prima scadenza, ampiamente superata, era già stata fissata per il 2020, e un’altra era stata fissata per il 2024. Per dare l’idea di come questa operazione stia viaggiando a rilento, la Fiab propone un confronto con un altro ponte ciclopedonale previsto nella corposa progettazione della Ciclovia Adriatica il cui iter viaggia parallelo a quello tra fermano e maceratese: "I ponti ciclopedonali sul fiume Cesano e sul Chienti sono stati finanziati insieme, nello stesso momento sono stati approvati i progetti definitivi e in contemporanea erano state avviate le gare d’appalto. Per entrambi l’inaugurazione era prevista nella primavera 2024. A Senigallia, il ponte è quasi pronto. A Civitanova Marche del ponte non c’è ancora alcuna traccia".

Qualcosina in più si vede sul versante elpidiense del Chienti ma di lavoro da fare ancora ce n’è un bel po’. Di qui lo sprone: "Se si spinge ora, tutti, in particolare i Comuni di Civitanova Marche e Porto Sant’Elpidio, chiedendo alla Regione di accelerare i lavori, prima di fine anno, quando si perderà definitivamente il finanziamento, si può ancora completare". Della questione si era interessata, lo scorso anno, anche la consigliera comunale del Pd, Annalinda Pasquale con una interrogazione consiliare in cui chiedeva lumi sulla prosecuzione della Ciclovia Adriatica interrotta proprio sul Chienti. Gli amministratori avevano risposto dando per imminente l’apertura del cantiere per il ponte. Nel marzo dell’anno scorso, c’era stato un sopralluogo con amministratori comunali e regionali, presente l’assessore regionale Baldelli in cui erano stati dichiarati superati alcuni ostacoli imprevisti, consentendo l’avvio del cantiere. La Pasquali fa sua la sollecitazione della Fiab, ripromettendosi di chiedere aggiornamenti sui lavori.

Marisa Colibazzi