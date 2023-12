"Ponte ciclopedonale, si riparte"

E’ data come imminente la ripresa dei lavori sul versante civitanovese del Chienti e la realizzazione del ponte ciclopedonale tra Civitanova e Porto Sant’Elpidio: lo ha comunicato il sindaco Massimiliano Ciarpella rispondendo all’interrogazione con cui il Pd chiedeva di conoscere i tempi di attuazione dell’opera che, al momento, sul versante maceratese, è ferma. Dalle parole del sindaco Massimiliano Ciarpella è emerso che "la situazione di stallo in cui si è trovata l’operazione sul versante nord del Chienti è destinata a sbloccarsi a breve termine, essendo ormai concluso l’iter di competenza di Civitanova. La Regione, titolare dell’appalto, sta già interloquendo con la ditta appaltatrice dei lavori e dal Responsabile del procedimento (Rup) abbiamo appreso che a breve ripartiranno i lavori per il ponte". L’interrogazione del consigliere Pd, Annalinda Pasquali, partiva dalla constatazione che i lavori di competenza di Porto Sant’Elpidio sono stati tutti ultimati fin da luglio, comprese le procedure atte alla restituzione degli usi legittimi delle aree interessate rientrati nell’ex basso bacino del Chienti e compreso il prolungamento della ciclabile fino a un campo, dove è previsto l’innesto con la rampa d’accesso al ponte. "Qual è lo stato dei lavori sul versante di Civitanova Marche? Chiediamo informazioni sulla bonifica e la restituzione agli usi legittimi delle aree interessate dai lavori del ponte, versante maceratese. Come intende muoversi Ciarpella per far sì che la ciclabile elpidiense non resti a lungo un’opera inutilizzata?" la raffica di interrogativi "e non ci si dica che avremmo dovuto rivolgere questi interrogativi a Civitanova. Essendo un ponte che collega due realtà ed è nostro interesse conoscere bene l’iter".

"Sul versante civitanovese – ha spiegato Ciarpella - il progetto del ponte e della rampa ricade nell’ex sito del basso bacino del Chienti e nel sito inquinato della ciclabile per cui è stato necessario verificare la compatibilità dell’opera col progetto di bonifica del sito, secondo modalità e tecniche che non interferiscano con l’esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute". Un iter che è concluso. "Se come ci riferisce, possono intervenire da quanto ho capito pur senza bonificare l’area, allora sembra che il ponte dovrà realizzarsi quanto prima. Le chiediamo di tenerci aggiornati delle procedure che saranno attivate".

Marisa Colibazzi