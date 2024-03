"Ponte ciclopedonale sul Chienti, cantiere fermo da un anno"

Mentre si mobilita contro il nuovo disegno di legge che riduce la sicurezza sulle strade, mettendo in discussione il diritto dei pedoni e dei ciclisti, la Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) della costa Macerata-Fermo, pensa anche alle infrastrutture in fase di realizzazione per migliorare la mobilità sostenibile. Ad esempio, il ponte ciclopedonale sul fiume Chienti, che rientra nel più ampio progetto della Ciclovia Adriatica e dovrà collegare Porto Sant’Elpidio e Civitanova Marche, ma i cui lavori sono ancora fermi. Nei giorni scorsi, la Fiab ha avuto un incontro con gli assessori alla transizione ecologica di Porto Sant’Elpidio, Maria Laura Bracalente, e Civitanova Marche, Roberta Belletti, "per sollecitare un intervento congiunto dei due Comuni, presso la Regione, affinché si riesca a sbloccare il cantiere del ponte ciclopedonale mai partito a distanza di un anno dall’affidamento dei lavori all’impresa" scrivono i rappresentanti locali della Fiab. Per quanto riguarda il Comune elpidiense, tuttavia, è stato fatto tutto quanto era di sua competenza e necessario in termini di prolungamento e completamento della pista ciclabile (che, lo ricordiamo, costeggia tutti i 7 km del litorale elpidiense) almeno fino al punto in cui partirà la rampa del ponte. Non per niente, da diversi anni, a Porto Sant’Elpidio viene assegnata la Bandiera Gialla Fiab. Il fatto è che la realizzazione del collegamento tra le due località costiere è di competenza della Regione e, da tempo, lì è tutto fermo. Naturalmente, l’incontro tra amministratori e Fiab è stato una utile occasione per affrontare, anche a livello locale, il tema della mobilità sostenibile in città, che deve essere garantita in piena sicurezza. La Fiab è in fase di mobilitazione contro il decreto legge che sarà sottoposto che sarà sottoposto nei prossimi giorni all’esame delle Camere per la sua approvazione definitiva. Di qui, l’invito a tutte le associazioni che difendono l’ambiente, a mandare mail ai parlamentari marchigiani affinché boccino norme che andrebbero a ridurre la possibilità di introdurre zone pedonali o a traffico limitato. Marisa Colibazzi