Ponte ciclopedonale sul Chienti, procede il cantiere dei lavori

Come procedono i lavori per il ponte ciclopedonale sul Chienti che dovrà collegare l’estremo sud di Civitanova Marche e quello nord di Porto Sant’Elpidio? E’ il sindaco Massimiliano Ciarpella a fornire un aggiornamento sull’andamento dell’opera: "In questi giorni, sul versante elpidiense, è in corso la posa dei piloni propedeutici alla costruzione delle rampe, mentre sta andando avanti in officina la lavorazione dei conci metallici che saranno poi trasportati in cantiere e montati per far prendere forma all’infrastruttura. Ho avuto l’ultimo aggiornamento dall’assessore regionale alle infrastrutture, Francesco Baldelli. I lavori stanno procedendo secondo le previsioni, nel rispetto del cronoprogramma" commenta Ciarpella. Quando il ponte sarà circolabile "ci renderemo pienamente conto dello straordinario potenziale di quest’opera per connettere due località turistiche e rafforzare i rispettivi territori. Ci stiamo preparando già da ora ad essere sempre più una città a due ruote. A giorni sarà attivo il Mobility Hub nei pressi della stazione ferroviaria, affidato all’associazione Chrono Bike, che partirà con una disponibilità iniziale di 40 biciclette più 15 elettriche, con la possibilità di incrementare il parco mezzi".