Ponte Ete Morto chiuso per un mese

"Abbiamo ‘barattato’ con la ditta esecutrice dei lavori, un senso unico che sarebbe durato 6 mesi, con un unico mese di chiusura totale del ponte sull’Ete Morto, dal 29 gennaio al 4 marzo, il tempo utile per consentire la predisposizione delle fondamenta (8 pali di fondazione su ambo le sponde del torrente, ndr) su cui poggerà il nuovo ponte": questo il messaggio che il sindaco Alessio Pignotti ha lanciato ai residenti di Casette d’Ete, intervenuti numerosi all’assemblea pubblica indetta per illustrare le modifiche alla viabilità. C’è la consapevolezza che i disagi non mancheranno, ma quando il ponte sarà riaperto, sarà riattivato il doppio senso di circolazione fino alla fine dei lavori di costruzione del nuovo ponte (sarà realizzato proprio di fianco all’esistente, facilitando così la posa in opera finale). Come cambia la viabilità. Il problema si pone per chi si sposta per lavoro. Venendo dalla provinciale Brancadoro, ci sarà la deviazione verso la Mezzina fino all’incrocio semaforizzato (che, negli orari nevralgici in cui il traffico sarà particolarmente sostenuto, sarà lampeggiante e la zona presidiata dalla Polizia Locale). "Stimiamo un flusso di circa 5mila" ha detto il Comandante della Polizia Locale, Stefano Tofoni.

Per chi, dal centro abitato deve andare nella zona industriale, si tratterà di passare da via Fratte, alla Montegranarese, fino all’incrocio semaforizzato della Mezzina e lì deviare verso la zona Brancadoro. "Abbiamo parlato anche con gli imprenditori chiedendo minimi ritocchi degli orari di ingresso e di uscita dal lavoro per evitare ingorghi" è stato detto, invitando la gente ad accordarsi per utilizzare meno auto, peraltro risparmiando anche sulla benzina. Per chi, dalla Mezzina va verso mare e viceversa (esclusi i mezzi pesanti, sono autorizzati solo quelli dei vivaisti del posto) è stata predisposta una viabilità alternativa che attraversa la campagna di Casette, con strada Santa Croce completamente asfaltata fino al ponte Squadroni (il limite di velocità è 30km/h). Nelle vie immediatamente adiacenti al ponte sull’Ete Morto sarà istituito il doppio senso di circolazione. Per i pedoni, sarà funzionale la passerella per passare da una parte all’altra del torrente. E durante la notte quell’area sarà illuminata. Al termine dell’incontro, i residenti hanno accettato di comunicare i propri recapiti da inserire in un gruppo whatsapp utile per ogni informativa legata al cantiere.

Marisa Colibazzi