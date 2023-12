"Ponte sull’Ete da intitolare a Felice Chiesa"

"Quando, io mi auguro alla Primavera prossima, insieme al sindaco di Fermo andrete finalmente ad inaugurare il ponte ciclopedonale sul fiume Ete ricordatevi di intitolarlo a Felice Chiesa". Lo ha raccomandato al sindaco Valerio Vesprini l’ex primo cittadino Nicola Loira intervenendo nel Consiglio comunale di martedì che, convocato sulla questione delle tamerici, ha finito con il coinvolgere nella discussione i lavori di riqualificazione del lungomare sud e di costruzione del ponte. Loira ha sostenuto che quest’ultimo è un’opera straordinaria che cambierà le dinamiche del turismo e della vita di Porto San Giorgio e di tutto il territorio. Per quanto riguarda l’intitolazione a Felice Chiesa, scomparso due anni fa, dice che l’ha concordata con il sindaco di Fermo e che "Chiesa la merita perché è stato veramente un ponte tra le città di Fermo e Porto San Giorgio: cittadino fermano, amministratore, assessore di Porto San Giorgio, imprenditore turistico di Fermo e Porto San Giorgio, proprio sulle due sponde del fiume Ete. Grazie a lui si sono sviluppati rapporti di collaborazione con la Repubblica Ceca soprattutto in campo turistico e si è promosso il gemellaggio di Porto San Giorgio con la città di Nimburk. Il sindaco Vesprini ha condiviso quanto detto su Chiesa e si è impegnato a ricordare al collega di Fermo l’accordo preso con Loira, ma ha fatto anche presente che nel frattempo è stata proposta un’altra figura per l’intitolazione, quella di Luigi Salvadori, che ha bonificato tutta l’area sud di Porto San Giorgio. Vesprini non vorrebbe si creasse una conflittualità. L’idea della necessità di collegare con un ponte Marina Palmense e Porto San Giorgio prese consistenza negli anni ’90. Inizialmente fu contestatissima dagli operatori turistici di Marina Palmense pensando al traffico che si sarebbe sviluppato tra i campeggi e la spiaggia. Chiesa propose allora che il ponte non fosse carrabile bensì ciclabile e l’ipotesi passò. Tanto che il sindaco di allora Antonio Rossi di centrosinistra fece fare il progetto e lo finanziò con 400 milioni di lire. Ma terminò il mandato amministrativo senza riuscire a realizzarlo. L’amministrazione di centrodestra seguente non fece costruire il ponte pedociclabile perché l’avrebbe voluto carrabile, dai costi notevolmente maggiori, e stornò ad altro uso i 400 milioni. Così non si costruì né l’uno né l’altro e sono trascorsi una trentina di anni prima che venisse ripreso il progetto. Per i partiti della strada carrabile è stato ipotizzato di costruirla in prosecuzione di via XX Settembre.

Silvio Sebastiani