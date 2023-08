Ponte sull’Ete Ecco i ’pezzi’

Nuovo passo in avanti per il ponte ciclopedonale sul fiume Ete che collegherà Fermo e Porto San Giorgio. Con due enormi Tir sono arrivate questa mattina le travi e i pezzi zincati dell’impalcato della costruzione, dopo il lavoro di assemblaggio e verniciatura eseguito in questi mesi in carpenteria in Abruzzo. Con una gru le varie componenti sono state scaricate, in attesa poi del grosso carico con gli archi che arriverà nei prossimi giorni. Presente e ad assistere alle operazioni il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro: "E’ importante questo segno perché si è lavorato ultimamente molto nelle fabbriche, lontano da qui: ora invece poter vedere come si è vicini ad un opera fondamentale, impensabile per decenni, credo che sia buono per tutti i residenti di Marina Palmense, Fermo, Porto San Giorgio, turisti, operatori turistici. Credo che sia un tangibile segno di futuro. Le parti ingombranti arriveranno dopo il 21 agosto perché con il traffico autostradale di rientri e esodi non è possibile portare carichi straordinari. Stiamo andando avanti a ritmo serrato ma anche visibile". "Iniziamo a vedere la luce in fondo al tunnel - le parole del Sindaco di Porto San Giorgio Valerio Vesprini – i primi pezzi stanno a testimoniare quanto questa opera sia attesa e soprattutto quanto sia importante per il territorio e per le due città che, sottolineo sempre, non sono solo vicine, ma complementari. Un’opera che sta prendendo forma e che sta per diventare realtà".

Pezzi dell’impalcato che sono reduci dal lavoro certosino avvenuto in questi mesi in officina, per assemblare i vari elementi del ponte ciclopedonale che, come noto, sul fiume Ete vivo collegherà Fermo e Porto San Giorgio. In particolare l’assemblaggio, a cura della Cosmep di Teramo, ha riguardato le travi e la campata principale di 48 metri. Fino a questo momento dell’opera in complesso ne è stata realizzata gran parte, come il ponte principale, i ponti in acciaio, i muri, la pista ciclabile nei tratti nel Comune di Porto San Giorgio, la pista ciclabile nel tratto del Comune di Fermo. I lavori del ponte sono eseguiti dal Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (RTI) costituito da La Nuova Metallurgica di Ascoli Piceno e Procaccia Costruzioni di Penna Sant’Andrea (TE), con la direzione dei lavori dello Studio Arkteam di Alessio Marini e dello Studio dell’ing. Federico Palestini.