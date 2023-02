Sono in corso, in questi giorni, lavori di sistemazione degli argini dell’Ete Morto, nel tratto più a monte rispetto al ponte di Casette d’Ete e poiché stanno proseguendo gli incontri tra amministrazione e Genio Civile, è presumibile che entro il mese di febbraio sarà convocata una pubblica assemblea per presentare il progetto del nuovo ponte sull’Ete Morto. È su questo impegno assunto in piena campagna elettorale che si stanno confrontando Comune e tecnici provinciali per dare una risposta che sia più decisiva alle problematiche legate alla funzionalità del ponte nei casi in cui il torrente Ete Morto si ingrossa, facendo salire il livello della piena fino ai livelli di guardia, creando forti apprensioni nei residenti che ancora non dimenticano l’esondazione tragica di quasi 12 anni fa.

"Stiamo trovano anche ulteriori risorse per rendere più fruibili le aste fluviali sia sotto il punto di vista naturalistico che turistico", fa sapere il sindaco Alessio Pignotti, parlando anche degli interventi di messa in sicurezza dell’asta fluviale: "Questi interessano il tratto che va dal ponte sotto Montegranaro fino al ponte dell’autostrada, fin quasi alla foce dell’Ete Morto. Gli investimenti sul fronte della sicurezza del territorio e dei cittadini, siano essi residenti a Casette sia lungo le sponde del torrente, sono importanti".