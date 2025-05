Ponte sull’Ete Morto. Domani inaugurazione

I lavori di rifinitura del nuovo ponte sull’Ete Morto, a Casette d’Ete, non sono ancora terminati del tutto, anche se l’infrastruttura è pienamente utilizzata da qualche settimana, sia dal traffico veicolare, che da pedoni e ciclisti che utilizzano le due passerelle laterali. Non sono state ancora sistemate le aree verdi adiacenti al ponte, deve essere completata la segnaletica orizzontale, non sono stati reinstallati i semafori pedonali che c’erano ai due lati del ponte, né è stata rimossa la passerella pedonale temporanea. Ciò nonostante, in Regione (l’appalto, si ricorderà, era gestito dal Genio Civile Marche Sud, con fondi Pnrr) hanno ritenuto che fosse tempo di inaugurare questa opera pubblica e la data del taglio del nastro è stata fissata per domani, a mezzogiorno. Per l’occasione, è prevista la presenza dell’assessore regionale alla protezione civile e alla difesa del suolo e della costa, Stefano Aguzzi che ha seguito da vicino l’andamento dei lavori per la realizzazione dell’infrastruttura.