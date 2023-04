Ponte sull’Ete Morto: gli avvisi di esproprio

Al momento della presentazione del progetto del nuovo ponte sull’Ete Morto, a Casette d’Ete, funzionari del Genio Civile Marche Sud e gli amministratori comunali avevano specificato che l’iter per la realizzazione avrebbe subito una accelerazione. E, difatti, è appena stato pubblicato l’avviso di esproprio, oltre che di occupazione temporanea, di alcune porzioni di terreno (attualmente zone incolte) attigue all’area che sarà interessata dai lavori. D’altra parte, essendo il nuovo ponte più alto rispetto a quello attuale e con due passerelle laterali, sono richiesti ingombri maggiori rispetto alla situazione esistente. Nell’avviso si precisa che gli interessati hanno 30 giorni di tempo per formulare osservazioni al responsabile del procedimento, che è possibile consultare il progetto definitivo dell’opera (depositato presso il Genio Civile Marche Sud, a Fermo) previo appuntamento, che si può anche chiedere l’eventuale espropriazione di parti residue rispetto a quelle previste, nel caso in cui il loro utilizzo risulti poco agevole o qualora di debbano rendere necessari consistenti lavori per poterle renderle fruibili. In ogni caso, è possibile fare ricorso all’accordo bonario sull’indennità stabilita.