Ponte sull’Ete Morto, ormai ci siamo. Testata l’illuminazione

Sono ormai agli sgoccioli gli interventi di completamento e di rifinitura del nuovo ponte sull’Ete Morto, nella frazione di Casette d’Ete e l’accensione dell’illuminazione che valorizza ulteriormente l’infrastruttura, si è fatto un altro passo avanti verso la consegna dei lavori. Tant’è vero che la prossima settimana, nella giornata di giovedì, il ponte sarà chiuso dalle 9 alle 17, per consentire le ultime operazioni di collaudo dinamico del nuovo ponte. Al momento, si ricorderà, il ponte è sì transitabile ma ancora come strada di cantiere per cui vanno eseguite le ultime e definitive azioni per il collaudo prima di dichiarare realmente completa questa opera. Intanto, i residenti di Casette d’Ete hanno saluto con soddisfazione e con ammirazione l’illuminazione delle arcate del ponte e delle passerelle laterali (anch’esse ormai pressoché completate) e, sui social, è stato già dato il via ad una sorta di sondaggio per dare un nome a questa infrastruttura che d’ora in poi sarà un elemento caratterizzante della frazione, nonché un bel biglietto da visita in una delle vie di accesso alla città. Nel frattempo, i commercianti che hanno subito le conseguenze della prolungata chiusura al traffico sul ponte, stanno predisponendo e alcuni le hanno già ultimate e consegnate, le documentazioni necessarie per accedere ai ristori. Sarà la politica, invece, a pensare alla inaugurazione di questa importante opera realizzata dal Genio Civile Marche Sud per conto della Regione.