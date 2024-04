Ponte sull’Ete Morto, stop al traffico da giugno

La decisione è stata presa nel corso di una riunione del Genio Civile Marche sud: la viabilità sul ponte sull’Ete Morto, a Casette d’Ete sarà interrotta dal 15 giugno per almeno un paio di mesi o almeno fino alla fine di agosto. E questo se tutto va come deve, altrimenti la riapertura al transito potrebbe slittare di qualche settimana ancora. In quel lasso di tempo, la ditta appaltatrice potrà lavorare alla realizzazione del nuovo ponte, posizionandolo direttamente sull’esistente. Una modalità di intervento diversa rispetto a quanto inizialmente prospettato, quando si diceva che il nuovo ponte sarebbe stato realizzato di fianco all’esistente e poi traslato al suo posto, appoggiandolo sui piloni già realizzati, limitando al massimo il periodo di chiusura e i conseguenti disagi. La modifica secondo quanto riferiscono dal Genio Civile, sarebbe dovuta anche alla necessità di intervenire nella parte sottostante il costruendo ponte, con la realizzazione di due vasche di prima pioggia per gestire e regolamentare il decorso dell’acqua del torrente, garantendo appieno la sicurezza idraulica dell’Ete Morto. è la puntualizzazione del dirigente del Genio Civile, Vincenzo Marzialetti. Che ci sarebbe stato un periodo di chiusura piuttosto impegnativa del ponte si sapeva ma, secondo quanto ipotizzato in un primo momento, sembrava che la chiusura al transito di un attraversamento strategico non solo per i residenti di Casette d’Ete, potesse ridursi a un mese o poco più, intorno a settembre. Invece i tempi sono stati anticipati e, stando così la situazione, per l’intera estate l’area intorno al ponte sarà off limits e torneranno valide le alternative viarie già indicate nelle tre settimane di chiusura del ponte a febbraio, oltre a quella pedonale rappresentata dalla passerella provvisoria parallela al ponte. I materiali per la nuova infrastruttura devono ancora essere consegnati, ma gli operai continuano a portare avanti le opere propedeutiche alla realizzazione dell’infrastruttura. Il ponte, come noto, sarà realizzato in acciaio, con tiranti a fune, a doppio arco a un’unica campata con due corsie centrali e, su ambo i lati esterni agli archi, due corsie ciclopedonali illuminate. Marisa Colibazzi