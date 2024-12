Ponte sull’Ete: pronto per Natale

E’ previsto per oggi l’inizio della demolizione del vecchio ponte sull’Ete Morto; da lunedì, cominciano le operazioni di abbassamento del nuovo ponte; a metà della prossima settimana l’asfaltatura e, una manciata di giorni prima di Natale il collaudo con conseguente apertura al transito: questo il cronoprogramma delle ultime fasi del cantiere relativo alla costruzione del nuovo ponte sull’Ete Morto. Un cronoprogramma che, al netto di possibili imprevisti (che non sono mancati in questi ultimi mesi e che inducono alla cautela parlando di tempistiche) porta a concludere che ormai siamo agli sgoccioli e che la frazione di Casette d’Ete in primis, ma in generale il territorio che ruota intorno a questa infrastruttura, troveranno sotto l’albero di Natale l’attesissimo, agognato e ‘sudato’ nuovo ponte sull’Ete Morto. Sono novità che arrivano direttamente dal Genio Civile Marche Sud (come noto, è titolare dell’appalto, finanziato con 3,2milioni di euro di fondi Pnrr).

E la notizia su un’apertura prevista a ridosso del Natale, è circolata, ieri, nella frazione a margine dell’incontro, anche stavolta avvenuto in forma privata e riservata, che l’assessore regionale, Stefano Aguzzi, insieme alla consigliera regionale, Jessica Marcozzi e al vicecoordinatore provinciale di Fi, Roberto Greci, hanno avuto con alcuni commercianti del posto. "Ancora un paio di settimane di sofferenza" è stato il tenore dei primi commenti di quanti, dalla chiusura al transito dello scorso giugno, hanno risentito pesantemente della presenza di questo cantiere, subendo le conseguenze (in termini di tempo e di denaro) della prolungata chiusura di quel tratto strategico della provinciale Brancadoro. La demolizione del vecchio ponte (il cui inizio è previsto per questa mattina e dovrebbe occupare un paio di giorni di lavoro) rappresenta un ulteriore, importante, passaggio verso la fine dei lavori. A onor del vero, tuttavia, va detto che motivi di giubilo per la riapertura del ponte (e di corse ad appendersi le ‘medagliette’), ce ne sarebbero ben pochi visto che, stando alle scadenze del contratto d’appalto dei lavori, il termine per la consegna dell’opera è comunque imminente, essendo fissato ai primi giorni di gennaio, ovvero tra meno di un mese. Perciò, il cartello del cantiere che recita ‘Chiuso a fino a fine lavori’ si conferma l’unica comunicazione con scadenza veritiera.

Marisa Colibazzi