Ponzani e Mondini alla rassegna Incipit

Tocca ai due storici Michela Ponzani e Marco Mondini, volti noti di Rai Cultura, ideatori e conduttori di ‘Storie contemporanee. La ricerca storica in Italia’, concludere la 7a edizione della rassegna Incipit, promossa dall’Associazione Santa Croce e diventata negli anni un punto di riferimento per chi ama la storia raccontata da nomi di altissimo livello con semplicità, chiarezza e immediatezza. Sarà così anche stasera (ore 21,30, auditorium, ‘Della Valle’, a Casette d’Ete) con i due ospiti dell’ottavo e ultimo appuntamento della rassegna, Ponzani e Mondini, per una conversazione a due in cui prenderanno spunto dalle loro ultime pubblicazioni: ‘Processo alla Resistenza. L’eredità della guerra partigiana nella Repubblica 1945-2022’ (Einaudi) di Michela Ponzani, e ‘Roma 1922. Il fascismo e la guerra mai finita’ (Il Mulino) di Marco Mondini. Alle direttrici artistiche Marisa Colibazzi e Giovanna Taffetani resta la soddisfazione di aver proposto un esclusivo evento finale, con relatori di tale portata e chiudere in bellezza la 7° edizione di Incipit. E subito dopo, il 27 maggio, nella Basilica di Santa Croce, sarà tempo di fare un salto in avanti nel tempo, di catapultarsi nell’oggi, nelle arti visive e nelle scritture contemporanee grazie a Explicit, il giovane festival che si è regalato l’Associazione Santa Croce per il trentennale.