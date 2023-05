Ponzani e Mondini ospiti a Incipit

Per la chiusura della settima rassegna Incipit, l’Associazione Santa Croce e le direttrici artistiche, Marisa Colibazzi e Giovanna Taffetani, propongono un incontro sulla storia con una formula insolita, facendo conversare tra loro, due nomi e volti noti di Rai Cultura, gli storici Michela Ponzani e Marco Mondini, ideatori e conduttori della trasmissione ‘Storie contemporanee. La ricerca storica in Italia’. La Ponzani, ormai prezioso punto di riferimento di Incipit, presenterà il suo libro appena uscito ‘Processo alla Resistenza. L’eredità della guerra partigiana nella Repubblica 1945-2022’ (Einaudi). Appuntamento venerdì alle 21 all’auditorium della Valle di Casette d’Ete.

"Grazie a lei avremo Mondini, col suo ultimo libro ‘Roma 1922. Il fascismo e la guerra mai finita’ (Il Mulino) – commentano Colibazzi e Taffetani – e potremo approfittare di due storici di questo calibro per approfondimenti sulla nostra storia". La Ponzani insegna Storia contemporanea all’Università di Tor Vergata, a Roma; Mondini è professore associato presso il Dipartimento di Scienze Politiche Giuridiche e Studi Internazionali dell’Università di Padova dove insegna History of conflicts e Storia contemporanea. Concluso Incipit, per i 30 anni dell’Associazione Santa Croce, il gruppo giovani ha ideato Explicit, festival di arti, scritture, birre, musiche, stampe e incontri con autori e illustratori, in programma il 27 maggio nella basilica di Santa Croce.